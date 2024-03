Víctor Marulanda le hace ojitos a Nacional y no descarta volver como presidente del club

Ante la tensa situación que se vive en Atlético Nacional desde hace un tiempo, el nombre de Víctor Marulanda, exjugador y exidrectivo del club, viene sonando con fuerza para ser un próximo presidente, ante la distante relación de Mauricio Navarro con la hinchada.

El exdefensor de 53 años ha estado hablando en varios medios de comunicación en donde ha expresado su preocupación por el momento del club.

En una de esas charlas, con el medio El Colombiano, reconoció que estaría dispuesto a regresar porque es una marca que lleva en el corazón.

Marulanda sobre el presente de Nacional

“Hoy yo no conozco los objetivos, porque no he hablado con los directivos, pero tendría que haber en un club como Nacional un tema de posicionamiento de marca a un nivel muy superior”.

Posibles soluciones

“Ahora es muy fácil seguir tirando piedras, pero hay que hacer un alto en el camino y de una manera propositiva ver cómo cada uno de nosotros puede ayudar. Recuerdo unas palabras del técnico Luis Fernando Suárez en las que decía que cada uno debía enfocarse en las funciones que le correspondían: ‘los jugadores a jugar, los directivos a dirigir, la hinchada a animar y la prensa a realizar críticas constructivas’, pero que había que haber una conexión a través del diálogo. De ese encuentro sacamos conclusiones muy claras para luego comenzar a construir un proyecto que culminó con el título de la Copa Libertadores de 2016″.

Siempre peleando

“Nacional tendría que llegar siempre a Copa Libertadores siendo campeón y eso uno como hincha es lo que quiere. En el cómo, se quiere un equipo atractivo, que disfrutemos y que, más allá de estar confiados, sí seguros de que hay un equipo que es ganador. Eso hay que explicarlo y hablarlo, y creo que ha hecho falta conversarlo y comunicarlo. Lo otro son los resultados y para eso tiene mucho que ver el camerino para el logro de objetivos”.

Marulanda volvería a Nacional

“Cualquiera que haya pasado por Nacional (yo estuve más de 32 años entre jugador y directivo) te va a decir que sí, pero lo que hay que mirar es el proyecto, algo que te convenza desde esas estrategias, a qué se le apunta, porque Nacional sigue siendo una de las marcas más queridas en Colombia y uno lo nota hasta fuera del país. Es muy difícil encontrar a alguien que te diga que no vuelve a Nacional si se basa en un buen proyecto, en algo que conecte a todo el mundo y que todos tiren para el mismo lugar. Es una marca que se deja querer, que llevo en el corazón, por eso claro que sí regresaría”.