Dimayor le pegó terrible ‘ninguneada’ a Dayro Moreno, a pesar de su histórico récord de goles

Dimayor ‘ninguneó’ a Dayro Moreno después de que se convirtió en el máximo goleador del fútbol colombiano. Tras mucha espera, Dayro por fin alcanzó uno de los récords que se prometió lograr antes de poner fin a su carrera. Debido a esto y, por supuesto, a su buen nivel, hubo quien consideró una ofensa lo que hizo la División Mayor del Fútbol Colombiano.

El pasado 11 de marzo de 2024, la Dimayor publicó el equipo ideal de la Fecha 11 de la Liga BetPlay 1-2024. Ente los once elegidos no estuvo Dayro Moreno, quien, justo en ese Fecha, metió un golazo de ‘tijera’ y alcanzó a Sergio Galván Rey como el máximo goleador histórico del fútbol colombiano.

⭐ ¡Esto no es un equipo, es un 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗮𝘇𝗼, es nuestro 11 ideal de la fecha! ⭐#LaPasiónDeMillones



Datos - OPTA 📊

By: StatsPerform pic.twitter.com/kiWBqU8SvR — DIMAYOR (@Dimayor) March 11, 2024

Debido a la calidad de su gol, al récord que alcanzó y a que el Once Caldas, su equipo, ganó, muchos consideraron que no incluirlo en el equipo ideal de la Fecha fue una gran ‘dimayorada’. En las redes sociales, pudieron verse los mensajes de indignación de hinchas que no entendieron la decisión de la máxima autoridad del FPC.

Pero como no vas a poner a Dayro en la fecha que iguala a Galvan con el mejor gol de la fecha — RM99 (@RM03999) March 11, 2024

