En la noche del domingo 10 de marzo sucedió un nuevo caso de invasión a la cancha en el fútbol colombiano durante el partido Patriotas vs Deportivo Pereira, que tras media hora de espera, finalmente se dio por terminado. No obstante, César Guzmán, el presidente de Patriotas, dejó claro que no entendió por qué lo suspendieron y de paso hizo quedar ‘como un zapato’ a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

Hicieron quedar ‘como un zapato’ a Fernando Jaramillo tras la falta de garantías en el FPC

César Guzmán concedió una entrevista con el programa de Win Sports, ‘Primer Toque’, donde le preguntaron por la triste imagen que dieron varios aficionados en el Estadio La Independencia al meterse en el terreno de juego e impedir que se desarrollara de manera normal. Para sorpresa de algunos, el directivo de Patriotas aseguró que intentó hablar con Fernando Jaramillo y Ricardo Pérez (gerente de la Dimayor), pero ninguno le dio solución.

De hecho, Guzmán aseguró que Ricardo Pérez le dijo que no podía comunicarse con los encargados arbitrales, pero lo que realmente causó indignación fue que Fernando Jaramillo no supiera qué estaba pasando:

“Estas decisiones no las toma solo el cuerpo arbitral, ellos consultan con la misma Dimayor y el presidente, incluso gerente. Al llamar al señor (Ricardo) Pérez, gerente de la Dimayor, lo llamé en dos o tres oportunidades que estuvo suspendido el partido. El señor Pérez me manifestó que no podía comunicarse con el señor Hinestroza ni Machado y cuando llamé al presidente, oh sorpresa, cuando me enteré de que el señor presidente ni enterado estaba de lo que estaba sucediendo en el estadio. No se daba ni por enterado, fui yo quien indicó lo que estaba sucediendo”.