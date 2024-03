“Se complicó todo”: Periodista argentino reveló que su cirugía no salió bien y será intervenido de nuevo

Nuevamente, llegan malas noticias desde la Clínica del Country por parte de un reconocido periodista argentino que lleva varios días hospitalizado y aunque fue intervenido, ahora reveló que la cirugía no salió bien, pues le dio neumonía y tuvo problemas con la tensión, entonces tendrán que hacerle otro procedimiento.

Adrián Magnoli sigue hospitalizado porque se complicó todo y la cirugía salió mal:

Cabe recordar que Adrián Magnoli tuvo un problema en la columna discal que le llegó a quitar hasta la movilidad de las piernas y en horas de la tarde de este viernes 8 de marzo, el periodista de DirecTV compartió un video a través de sus redes sociales en el que contó cómo ha evolucionado su proceso de salud, pero no dio las mejores noticias, pues reveló que la cirugía se complicó y todavía no lo han dado de alta.

El argentino le agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su proceso y

“Seguimos internados, se complicó todo, no salió bien la primera operación y el lunes si Dios quiere me operan otra vez. Me agarró una neumonía, subida y bajada de tensión, un montón de complicaciones, pero ya estoy mucho mejor tratando de enfrentar todo lo que se viene. El próximo lunes será la cirugía y espero que sea la final”