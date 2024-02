“Generaron la crisis”, Carlos Antonio culpó a los hinchas de Nacional por lo que pasa en el club

Carlos Antonio Vélez afiló sus comentarios contra la barra de Atlético Nacional por la crisis del club y los culpó de generar lo que pasa hoy en día por su mal ambiente.

Luego de que el cuadro antioqueño perdiera contra Nacional de Paraguay en la Copa Libertadores, siguió en evidencia el divorcio entre la afición y los directivos del club.

Sin embargo, el analista habló del tema en su sección, Palabras Mayores, en donde cargó de culpas a la afición por prever lo que iba a terminar pasando.

Vélez culpa a los hinchas de la crisis de Nacional

De entrada, manifestó: “¿Querían crisis?, ahí la tienen. Vienen hablando de crisis desde que la directiva de Nacional le dijo a este grupeto (barra), que estaba empoderado por anteriores dirigencias, porque Nacional ha tenido una peste dirigencial tenebrosa en el último tiempo, salvo contadas excepciones. Ahí estuvieron personajillos que se asociaron con esos barristas (…) hasta que llegó alguien y les puso el tatequieto”.

“Inmediatamente crearon el estado de crisis. El caos como insumo. Activaron ese protocolo, apoyado por las redes, anunciando crisis. En crisis, este equipo gana la Superliga, la Copa, se mete a la final contra Millonarios, se metió en octavos de Libertadores, pero ese ambiente tóxico daña todo”, añadió.

Además, sorprendió manifestando que “Es el primer equipo en el que la toxicidad de un grupo de hinchas genera un ambiente perverso y adverso contra el que tiene que jugar el equipo. Lleva un año jugando contra la toxicidad. Aún así consiguió lo que consiguió”.

Incluso, le subió al tono: “Se que hay un sector de la hinchada que no está de acuerdo con los ‘subnormales’ ni está de acuerdo con muchas prácticas afuera y adentro, pero no participa de esos aquelarres”.

Y hasta dudó de los jugadores: “De pronto no hay voluntad política en algunos. Hay unos muy limitados, pero de pronto no hay todo el interés. Sospecho que sí, estoy sospechando. Es que es muy raro que quienes antes tenían tan buena puntería, ahora rompen los focos de allá arriba. No sé”.

La crisis en Nacional cada vez es más evidente y Carlos Antonio Vélez sostiene que gran culpa de todo la tiene la hinchada, la que, según él mismo, hace un tiempo no influía en nada.