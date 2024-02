A Nacional no le sale nada bien: Hasta los niños que entraron gratis ‘madrearon’ a la directiva

Una manera de protestar contra la directiva de Atlético Nacional por parte de los hinchas fue no asistir al Estadio Atanasio Girardot para el importante partido que tenían por la segunda fase de la Copa Libertadores. No obstante, los directivos no querían dejar una mala presentación, así que decidieron dejar entrar gratis a varios niños para ocultar la gran cantidad de sillas vacías, pero ‘la jugadita’ no les salió para nada bien.

Hasta los niños que entraron gratis protestaron contra la directiva de Atlético Nacional:

Uno de los aspectos que más resaltó la hinchada ‘Verdolaga’ tras el papelón de su equipo en la Gloria Continental tuvo que ver con la transmisión por parte de ESPN y específicamente por no ocultar las protestas de los hinchas que asistieron al juego.

De hecho, uno de los momentos más llamativos que dejó la protesta de los aficionados fue que hasta los niños que fueron invitador por la directiva, los captaron unidos a la protesta que se ha convertido en el clamor de cada día para los hinchas de Nacional.

A continuación le presentamos el video de los niños que entraron gratis al partido de Copa Libertadores y aun así protestaron contra la directiva de Atlético Nacional: