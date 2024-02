¿Cuándo y contra quién es el partido de la Selección Colombia Femenina en cuartos de final de la Copa Oro 2024? ‘La Tricolor’ ganó su último partido en la fase de grupos, lo que le permitió acceder a las rondas definitivas. Ahora, espera para conocer a su rival.

Este 27 de febrero de 2024, Colombia enfrentó a Puerto Rico en su último partido de la fase de grupos de la Copa Oro. Con goles de Catalina Usme y Linda Caicedo, ‘La Tricolor’ ganó 2-0 y se aseguró un lugar en los cuartos de final de la competencia.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Colombia en la Copa Oro 2024?

Actualmente, solo faltan por dos partidos los partidos correspondientes a la Fecha 3 del Grupo C, los cuales se llevarán a cabo este 28 de febrero de 2024 (Canadá vs. Costa Rica y Paraguay vs. El Salvador). Una vez terminen estos duelos, podrán confirmarse los ocho clasificados a octavos de final. Cabe señalar que clasifican los dos primeros de cada grupo y dos mejores terceros.

Para definir los enfrentamientos en cuartos de final, los ocho clasificados conformarán una tabla general con los puntos obtenidos en la fase de grupos. La posición que cada equipo ocupe en la tabla será la que ocuparán en los cruces, que ya están definidos.

Primero vs. Octavo

Segundo vs. Séptimo

Tercero vs. Sexto

Cuarto vs. Quinto

A falta de los últimos partidos del Grupo C, ya son cinco clasificados a los cuartos de final.

México (Grupoa A) Estados Unidos (Grupo A) Brasil (Grupo B) Colombia (Grupo B) Argentina (mejor tercero)

Los partidos de cuartos de final se disputarán el 2 de febrero, a las 7:00 pm y 10:15 pm., y el tres del mismo mes, a las 5:00 pm y 8:15 pm.

