¿Una relación de amores y odios? Así fue el nuevo cruce de Sheyla García con José Hugo Illera

Sheyla García se volvió tendencia por una polémica controversia que tuvo con su colega, José Hugo Illera, durante el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports en la emisión del lunes 26 de febrero, luego del partido Deportivo Pereira vs Junior.

Sin embargo, en medio de todos los comentarios que surgieron contra la periodista, el mismo Illera salió a defenderla y ella le dejó claro todo su amor.

Vea acá: ¿Se acuerda de Fernando Aristeguieta? El exAmérica cambió de ‘chamba’ tras su tempranero retiro

José Hugo Illera defendió a Sheyla:

Aunque el periodista sostuvo la discusión en el programa en vivo con Sheyla, utilizó su cuenta de ‘X’ para exigir respeto por la opinión de ella, aunque no estuvieran de acuerdo:

Un favor muy especial. A lo largo de mi carrera como periodista he conocido gente muy profesional con la que he tenido la fortuna de trabajar. El formato de Saque Largoque lidera Eduardo Luis es que cada uno defienda su región, en mi caso trato de representarla de la mejor manera. A lo largo de mi participación en el programa nunca he llevado una discusión al aire a que trascienda más allá de lo profesional. Quiero pedirles encarecidamente el favor a mis amigos que me siguen, que le bajemos un poco al tema con Sheyla García ella tuvo su posición aunque a algunos no les guste y yo tuve la mía, así a muchos no les guste, de eso se trata el programa. En Win Sports somos una familia y esto nos afecta a todos. Feliz mañana!”

García le respondió a José Hugo y además de agradecerle por su mensaje, dejó claro el cariño que le tiene:

“Jajajajaja te amo José Hugo Illera Es el show y es nuestro Saque Largo, todos somos bienvenidos a opinar con sus argumentos y por supuesto con respeto. A los Barranquilleros o hinchas del Junior, a TODOS los quiero y mucho; es Saque Largo es el Showwww”.