Vergüenza total: Este fin de semana se impuso un triste anti récord en el fútbol colombiano

El pasado sábado 24 de febrero se terminó la octava fecha de la Liga BetPlay 2024-1 y aunque el fútbol colombiano continuará este domingo con una nueva jornada, es necesario hacer hincapié en lo que sucedió en uno de los partidos, que impuso un triste anti récord.

Nuevo anti récord en el fútbol colombiano:

Alianza Valledupar vs Independiente Medellín y Patriotas vs Millonarios fueron los dos partidos que se disputaron el sábado y los dos equipos locales se llevaron la victoria para sorpresa de muchos. No obstante, quizás lo que más llama la atención es el anti récord que pasará a la historia en el fútobl colombiano, ojalá por muchos años.

Sucedió precisamente en el juego de Alianza vs Medellín que terminó con victoria para el equipo ‘recién nacido’, pero sin mucho fútbol, pues el total de tiempo efectivo de juego fueron 41:06 minutos en total, incluyendo los dos tiempos en los que se disputaron 99:22 minutos, es decir, un triste promedio del 41%.

Esta temporada de la Liga BetPlay 2024-1 no ha tenido gran cantidad de minutos, pero el promedio es un poco más alto, un total de 53:01.