“No me crean pendejo”, Vélez expuso al culpable del pésimo arbitraje en Colombia

Carlos Antonio Vélez no se puso con tibiezas y con nombre propio salió a exponer al que él considera como el culpable directo de todos los males del arbitraje en Colombia.

Luego de los escándalos que se han presentado en el fútbol colombiano con el tema del arbitraje, la Comisión Arbitral decidió separar de su panel a Heider Castro y Mauricio Mercado, responsables del VAR y del AVAR en el partido entre Envigado y América de Cali.

Sin embargo, eso no son más que paños de agua tibia, según expuso el analista en su programa Planeta Fútbol en donde dejó claro que la cabeza que se debe ir es la de Ímer Machado.

Carlos Antonio pidió sacar a Ímer Machado

“No, pues qué decisión tan drástica. Los afectados, Heider Castro y Mauricio Mercado. Perdónenme, Heider y Mauricio, pero no existen. Qué fácil es hacer justicia con los de ruana. Qué fácil es romper la cuerda por el lado más delgado. ¿Entonces con eso nos van a tranquilizar a todos?: A mí no. El que quiera comer de eso, que coma, yo no comeré de eso”, comenzó comentando ante la decisión anunciada.

Pero se cuestionó: “¿Por qué no destituyen a Delgado?, ¿Por qué no destituyen a Betancur?, ¿Por qué no sacan a Trujillo?, ¿Por qué no evitan llevar a los Ariza, a los Alba y a los demás a dirigir partidos?”.

Dejando claro que no es más que contentillo: “Se la agarran con estos dos que son casa menor y ¿con eso van a demostrar que están en el plan de cortar por lo sano? No me crean tan pendejo. ¿En serio? Tiran una migajita para ver quién come”.

“Qué decisión tan drástica. Qué calzones tan bien amarrados los de estas comisiones. Qué maravilla agarrar a dos muchachos que la embarraron, pero se van por la más fácil. ¿Por qué no le dan a un peso pesado?”, sentenció de manera sarcástica.

“Ímer (Machado), el problema eres tú. La solución es sacar a Ímer Machado y a todos sus filisteos. Esa es la solución. Esa es la casa mayor. Pero pegarle a Heider Castro y Mauricio Mercado: Qué pesar. Al contrario, no sean mansalveros. ¿Por qué será que no tocan a los demás?, pues porque son de sus entretelas”, dejó claro.

Carlos Antonio Vélez dejó claro que no quedó satisfecho con la medida que tomaron en la Comisión Arbitral y pide que se corte de una vez con Ímer Machado en el arbitraje colombiano.