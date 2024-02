“No buscó excusas”, Dudamel le echó su vainazo a cierto ‘entrenador estadista’

Rafael Dudamel, técnico de Atlético Bucaramanga, fue certero contra alguno de sus colegas que vive exaltando las estadísticas en medio de las derrotas y dejó claro que él no es de esos.

Todo se dio en medio de la rueda de prensa, posterior a la victoria del cuadro Leopardo 1-0 ante Deportivo Pasto por la Liga Betplay Dimayor 2024-I.

El entrenador venezolano destacó el triunfo de los suyos y dejó claro que lo que manda es la posición en la tabla de posiciones que la marcan los resultados finales.

Dudamel echó vainazos a entrenadores estadistas

“Después del empate en Cali, sabíamos que hoy no había otra que sumar de a 3 en casa. Ya se nos habían escapado cuatro ante Millonarios y Once Caldas. No podíamos fallar en nuestra localía. Los jugadores lo interiorizaron y sabían que tocaba jugarlo como una final”, comenzó manifestando el timonel.

Luego, “Hubo momentos en que fuimos desordenados, pero es por ese ímpetu de ir por el resultado. El triunfo no tiene sustituto”.

Y al final, vino el vainazo: “Hay muchas cosas por mejorar. No soy un entrenador estadista, de cuántas veces pisé el área, de cuántas veces me pisaron el área, de cuánto tuvimos de posesión, no buscó excusas. Solamente estamos desde la tranquilidad del triunfo que nos ubica cuartos”.

Al que le caiga el guante que se lo... Lo Debatimos en El Show y en MTF 12m https://t.co/2cegfsE6WR — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) February 20, 2024

Esta declaración ha hecho eco entre aficionados y hasta periodistas como Eduardo Luis López que se atrevió a lanzar: “Al que le caiga el guante que se lo...”.

Rafael Dudamel se fue por la línea de lo sencillo, muy distante del discurso de los nuevos entrenadores como Jhon Bodmer o Lucas González que fundamenta su discurso en los números.