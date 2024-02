Desbancaron a Caracol y RCN: Este es el canal para ver los partidos de la selección Colombia femenina

Ni Caracol, ni RCN.



La Copa Oro Femenina, donde participará Colombia, será exclusiva de ESPN/Star +.



En los juegos de 🇨🇴 estarán Víctor Romero (relato), Nicole Regnier (comentario) y Juliana Salazar (campo de juego).



Fixture:

Mié 19:30: vs 🇵🇦

Sáb 22:15: vs 🇧🇷

Mar 19:00: vs 🇵🇷 pic.twitter.com/vLr4Z8DTsn