A la Dimayor no le importó ‘ni cinco’ la queja de Jaguares y mantuvo su decisión

En las últimas horas, surgió una polémica entre Nelson Soto, el presidente de Jaguares, y Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor porque tomaron la decisión de aplazar un partido frente a Atlético Nacional sin tener el mutuo acuerdo. Tal parece que ‘la cantada de tabla’ por parte del directivo de Montería, poco le importó al mandatario de la Dimayor y mantuvo su decisión.

Dimayor no se echó para atrás:

El presidente de Jaguares no solamente ‘explotó' por el cambio de horario que hicieron con su equipo sin tener su autorización, sino que atacó a Fernando Jaramillo y aseguró que perjudica a quienes no están de acuerdo con sus decisiones: “No siga aprovechándose de su autoridad para cometer actos que van en contra del fútbol”.

Jaramillo no respondió directamente ante los ataques de Soto, pero dejó claro que no le afectaron sus palabras y la decisión de aplazar el juego entre Jaguares y Atlético Nacional no la va a cambiar, sino que en definitiva se cambiará la fecha del juego.