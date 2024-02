Alianza vs América por Copa Sudamericana sí se jugará en el Campín, pero afectará el calendario

Alianza vs América Imagen tomada de la cuenta de Instagram del @americadecali

La CONMEBOL dejó claro que el estadio de Alianza exPetrolera, ahora en Valledupar, no tiene las condiciones para albergar un partido de fútbol profesional, así que los puso a buscar estadio y aunque todo indicaba que se disputaría en el Metropolitano de Barranquilla, finalmente el Estadio Nemesio Camacho el Campín fue elegido para albergar este duelo, pero terminará afectando el calendario.

Alianza vs América por Copa Sudamericana sí se jugará en el Campín:

El cuestionable sistema de clasificación en la Copa Sudamericana enfrenta en la fase previa a los rivales del mismo país, de tal manera que de los cuatro que clasificaron por Colombia, solamente dos tendrán presencia en la ronda de grupos. Teniendo en cuenta esto, el sorteo decretó que Alianza F.C. y América de Cali se enfrentaran, en un solo partido, por un cupo

Como no será una llave de ida y vuelta, sino que un solo juego definirá al clasificado, nuevamente el sorteo eligió al cuadro de Valledupar para oficiar como local, pero no tuvo en cuenta que el estadio Armando Maestre Pavajeau no contaba con los mínimos requerimientos para este juego, así que pusieron al equipo a buscar cancha.

Barranquilla parecía la mejor opción pensando en la similitud del clima, pero finalmente fue la altura de Bogotá la elegida para el compromiso.

Modificaciones en el calendario:

El juego entre Alianza y América tiene fecha definida para el miércoles 6 de marzo, día en que también debía jugar Independiente Santa Fe contra Boca Juniors de Cali, un partido válido por la Copa BetPlay.

De esta manera, el juego entre bogotanos y caleños se postergará, aunque todavía no hay fecha definida.