Exaltando sus logros y sin dar motivos, renunció la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez

Astrid Bibiana Rodríguez renunció de manera formal a su cargo como Ministra del Deporte de Colombia en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La saliente cabeza del ministerio es la segunda en ocupar este cargo en el actual gobierno, luego de María Isabel Urrutía que se retiró en medio de un escándalo mediático.

Pese al conocimiento público de perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027 bajo su administración, Astrid Rodríguez no dio motivos de su salida en su extensa carta.

Renuncia oficial de la ministra del Deporte

“Respetado Señor Presidente:

Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de Ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. Cargo al cual fui nombrada bajo Decreto Presidencial No. 0319 de 2023. Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición.

En el tiempo transcurrido en esta cartera, fue mi deseo contribuir al camino del cambio, dejando las semillas de que la educación unida al deporte son la base fundamental de una transformación social. Por ello, desde el 2023 se plantearon estrategias para la Jornada Escolar Complementaria en Deporte, teniendo como principio fundamental llegar a los niños y niñas de primaria que nunca han tenido una clase de educación física, en regiones apartadas del país. Por ello, se propone para el año 2024 crear 1800 centros de interés en deporte que permitan a los niños descubrir en estos espacios una forma de expresión corporal y social. Además, la contratación de profesores de Educación Física de las diferentes regiones, que busca fortalecer la profesionalización del talento humano en este campo, así como brindar oportunidades laborales en las regiones más complejas del país. Propusimos la articulación entre la formación y el talento deportivo, en un programa que denominamos, “De la Escuela al Podium” es decir, comprometidos con la educación como principio de vida, fortalecemos la escuela como institución rectora de la formación deportiva inicial, desde allí el apoyo temprano a los jóvenes talentos es un compromiso del gobierno.

Convencidos que el deporte es una forma de expresión, encuentro y manifestación cultural, con esta premisa nos acercamos a los territorios de lo que se ha denominado en su gobierno la “Colombia profunda” encontrando que aún ante todas las múltiples necesidades, el deporte es un eje de cambio social y por ello, priorizamos en los programas de fomento las regiones olvidadas, sabiendo que nunca será suficiente para mitigar la deuda histórica que tenemos con estos territorios, por ello, esto debe ser un compromiso no solo de este gobierno sino de los venideros.

En esta perspectiva, también pensamos en la población vulnerable y por ello, propusimos un programa que denominamos “mínimo vital recreativo” que busca hacer sinergia entre los ministerios para llegar a las personas más necesitadas, así, establecimos un trabajo con el Ministerio de Justicia con el fin de atender y brindar unos mínimos de recreación y deporte, a las personas en condición carcelaria, sabemos que con programas de actividad física y deporte contribuimos a mejorar la dura estancia en prisión. Este programa planteado junto con el INPEC busca para el 2024 llegar a más centros carcelarios y brindar espacios de recreación y deporte que contribuyan en los procesos de resocialización y nuevos planteamientos que el Ministerio de Justicia desea implementar.

Comprometidos con los deportistas del país, considerados como embajadores de paz ante el mundo, se robusteció el presupuesto a las federaciones, lo que les permite seguir con el desarrollo deportivo de altos logros del país. Además, el acercamiento con el Comité Olímpico Colombiano permitió trabajar mancomunadamente para plantear estrategias que fortalecieran el deporte colombiano.

La infraestructura deportiva, es sin duda alguna uno de los ejes de trabajo más importante dentro del Ministerio del Deporte, sin embargo, sigue siendo un reto planearse el tipo de infraestructura, su necesidad en los territorios, el uso y la responsabilidad en su mantenimiento. Es importante seguir trabajando en lineamientos para las diferentes regiones del país, en donde la infraestructura se articule con una política de desarrollo deportivo de la región.

Respetado Presidente, como usted lo sabe, mi única motivación para atender el generoso llamado que me hizo para ser parte de su equipo de trabajo, fue la de contribuir a la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo, por ello, enuncié los elementos más destacados que dentro del sector deporte se articulan a la consolidación de su gobierno. En ese sentido, sólo me movió la convicción de que estamos ante un momento histórico de innegable trascendencia para la sociedad colombiana”.