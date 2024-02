Denunciaron a Dayro Moreno por inusual acción que tiene molestos a los periodistas

Dayro Moreno tiene encantados a los hinchas de Once Caldas con sus goles, pero no todos están felices con él en Manizales y lanzaron una denuncia por un acto poco decoroso.

El atacante está cerca de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano y de allí vendría su motivación para el desplante que está haciendo.

Con su gol ante Patriotas, el tolimense llegó a 221 goles y está a 3 tantos de igualar al argentino Sergio Alejandro Galván (224) y a 4 de ser el puntero de este registro.

Dayro Moreno estaría cobrando por entrevistas

Fue el periódico La Patria de Manizales el medio encargado de hacer la denuncia que tiene incomodos a los periodistas de la región.

“Dayro cobraría por entrevistas: Desde hace varias jornadas, ni antes ni después de los partidos, el delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, no viene concediendo entrevistas a los periodistas que cubren los entrenamientos y los partidos oficiales del equipo. Dicen que la razón es que por estar cerca de ser el máximo goleador del fútbol colombiano, estaría considerando cobrar por entrevistas a través de su mánager, Paula Salazar, extrabajadora del Once Caldas”, señala el medio.

De acuerdo con esto, a Dayro Moreno la fama lo tiene tan cotizado que ya hasta anda cobrando por dar entrevistas a los periodistas, todo de cuenta de su representante, Paula Salazar que trabajó para Once Caldas.