Dayro Moreno quedó ‘a nada’ de superar a Galván Rey y, como si fuera poco, casi hace el gol de año

Dayro Moreno casi hace el gol de año en un partido mágico para su carrera. En el duelo Once Caldas vs. Patriotas, por la Fecha 6 de la Liga BetPlay 1-2024, Dayro volvió a meter gol y se acercó un poco más al récord que tanto busca: ser el máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Pero eso no fue todo, porque justo después de su anotación, el tolimense hizo una genialidad que pudo ser épica.

Le puede interesar: Rodallega respondió a quienes lo critican por viejo y evidenció un terrible problema del fútbol colombiano

Este 14 de febrero de 2024, Once Caldas enfrentó a Patriotas en Manizales. En el minuto 30 del partido, gracias a un penal bien sancionado por el árbitro, Dayro Moreno anotó el 1-0. Aunque falló el primer cobro, aprovechó el rebote y puso en ventaja al ‘Blando, Blanco’.

Con este gol, Moreno llegó 221 goles en el fútbol colombiano, por lo que quedó a solo tres goles de alcanzar a Sergio Galván Rey como el máximo goleador histórico del FPC.

¡Y llegó el 221! Con suspenso, Dayro Moreno anotó el primero gol de duelo entre Once Caldas y Patriotas. Ahora, está a tres tantos de igualar a Sergio Galván Rey y a cuatro de convertirse en el máximo artillero en la historia del FPC. pic.twitter.com/1Q0D9bRrAV — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) February 14, 2024

Vea también: Atentos hinchas de ‘Millos’ y Junior: ya hay fecha para el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores

Dayro Moreno casi hace el gol del año.

Poco después de su gol, en el minuto 41, Dayro Moreno, quien está desatado buscando alcanzar dicho récord, estuvo a punto de meterle el que habría sido uno de los goles del año. Tras un centro desde la banda derecha, Dayro metió un impresionante taco y mandó el balón directo del arco. Para fortuna de Patriotas, el arquero reaccionó a tiempo y evitó el 2-0.

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<