Casi nadie compartió la opinión de Iván Mejía sobre el partido de Luis Díaz contra el Arsenal

Iván Mejía es un reconocido periodista colombiano, quien pese a estar retirado de los medios de comunicación, en varias ocasiones ha dejado claro que no le pierde la pista a la actualidad de nuestros deportistas y en esta ocasión dio una opinión sobre Luis Díaz, que levantó la polémica porque casi nadie estuvo de acuerdo con lo que dijo.

Esto dijo Iván Mejía sobre el partido de Luis Díaz vs Arsenal:

Resulta que Iván Mejía no perdió la pista a uno de los mejores partidos de la jornada que fue Arsenal vs Liverpool, los dos equipos que están en la parte alta de la tabla de posiciones de la Premier League y por supuesto, a la actuación de Luis Díaz, quien fue inicialista para los de Klopp:

El marcador fue en favor del Arsenal gracias a los goles de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Leandro Trossard. Aun así, el descuento llegó por un autogol del defensor brasileño Gabriel Magalhaes gracias a una alta presión de ‘Luchito’, quien se destacó por ser uno de los jugadores que más lo intentaron en su equipo.

“Ganó bien Arsenal 3/1 a Liverpool. Clásico agridulce, esperaba más fútbol, más juego. Los de Klopp desdibujados, sin armado, picas opciones. Arsenal elaborando más y aprovechando una noche fatal de Allison, culpable en dos goles”.

Sin embargo, el experimentado periodista ‘le bajó la caña’ al partido del guajiro:

“Muy poquito de Lucho Díaz”.

Casi nadie estuvo de acuerdo:

- “Difiero de lo de Lucho, don Iván. Quizá hizo poco, en gran parte por la pobre labor del medio campo, pero corrió más que un quemado. El corazón del equipo”.

- “Pero Don Iván Luis Díaz no puede hacer todo sin equipo, faltó juego no se porque no jugó el rumano ese medio campo estuvo muy malo”

- “Este cree que Luis Díaz es CR7 jajajaja al menos forzó al empate. El Liverpool no tuvo juego y listo”.

- “Díaz hizo lo que pudo, fue el que más metió. Estuvo solo, me pareció”.

- “Muy poquito de todo el equipo porque darle palo a Lucho por lo menos la peleó para forzar el empate...”