“Así no, paisanos”, El ‘Toxi’ quedó muy molesto con la afición de Junior y les dio ‘pao, pao’

Eduardo Luis López, narrador de Win Sports, mostro su molestia con los hinchas de Atlético Junior, luego de la victoria ante Independiente Medellín en la tercera jornada del campeonato colombiano.

La razón no fue otra que la baja asistencia de público que se dio en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Pese a que el cuadro ‘Tiburón’ tiene 25 mil abonos vendidos, en las tribunas no se vio ni cercana esa cantidad de aficionados.

Algún hincha de Junior qué nos explique por qué si vendieron 25 mil abonos no hay más de 15 mil personas en el estadio. pic.twitter.com/BbvIvocLOk — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) February 2, 2024

Regaño de Eduardo Luis a los hinchas de Junior

“Siempre hay una excusa para que el estadio no esté lleno… Papi, llenen ese hijuemadre estadio, pues. Son los actuales campeones, les arman ese combo tan bravo. Debería ser el mejor parche del mundo. Ningún concierto del mundo debería ser mejor que ir al Metro a ver a Junior con ese equipo”, sentenció el ‘Toxi’.

“Actuales campeones, en un partidazo contra el rival al que le ganaron el título. Muy poco público, pero acá los regaño. ‘Pao, pao’. Regaño del Toxi para Junior. Pao, Pao. ¿Qué es esto, pues?”, añadió en su reproche.

El mensaje de @EduardoLuisFut a el hincha de Junior: pic.twitter.com/Hw0or34DZG — Juan (10⭐) (@JuanOrte09) February 2, 2024

Y sumó diciendo que “No hay excusa, me perdonan. Cada vez hay una excusa y no. Papi, llenen ese estadio que les armaron un equipazo, lleno de figuras, juegan bien y ganan”.

“A mí no me vengan a decir que la situación está muy dura porque para las frías sí hay. A mí no me echen cuentos que el lunar es la baja asistencia de público”, finalizó Eduardo Luis López a los hinchas de Junior.