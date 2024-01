Lucas González ‘rompió el silencio’ sobre un posible regresó a Nacional para reemplazar a Bodmer

Lucas González habló su posible regresó a Atlético Nacional para reemplazar a Jhon Jairo Bodmer. La dura derrota del ‘Verdolaga’ en su visita al America de Cali puso a González en el radar. Por eso, él habló al respecto y acabó con algunos rumores.

Le puede interesar: Un perrito se coló en Bucaramanga–Millonarios y tuvo más juego que Nacional en el Pascual

En la Fecha 2 de la Liga BetPlay 1-1024, América dio un golpe de autoridad y goleó 4-1 a Atlético Nacional en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. En el debut de César Farías, el ‘Escarlata’ demostró un gran juego y superó con creces al ‘Verdolaga’, que es dirigido por Jhon Jairo Bodmer.

De hecho, gran parte de las críticas por el bajo desempeño de Nacional recayeron sobre Bodmer. Aunque él ganó la Copa BetPlay 2023 con el ‘Verdolaga’, era bien sabido que su continuidad en el club no estaba asegurada. Por eso, la ‘paliza’ recibida contra América desató una oleada de especulaciones sobre su futuro.

Es que, para muchos, el partido contra el ‘Escarlata’ puso en ‘la cuerda floja’ a Bodmer. Es más, diferentes sectores de la prensa aseguraron que los directivos del equipo paisa ya tienen en la mira un eventual reemplazo. Se trata de Lucas González, cuya última experiencia como técnico fue precisamente en el América.

Como es bien sabido, antes de dar el salto al profesionalismo, González trabajó en las divisiones juveniles de Nacional. De ahí que haya dejado una buena imagen en el club. Además, en su paso por Águilas Doradas y, posteriormente, por América, exhibió un buen juego.

Vea también: Atlético Nacional le da la bienvenida a fuerte refuerzo para su arco

¿Qué dijo Lucas González sobre un posible regresó a Atlético Nacional?

Ante los rumores sobre su regreso a Atlético Nacional, esta vez para reemplazar a Bodmer y dirigir al equipo profesional, Lucas González rompió el silencio en una charla con ‘El Vbar’ de Caracol Radio. Con una contundente frase, Lucas señaló que, por ahora, no ha tenido contactos para regresar al ‘Verdolaga’.

“Yo no tenido ninguna conversación con nadie. Por ahora absolutamente nada en Nacional”, dijo González. Pero eso no fue todo, pues el DT también se refirió a su vínculo con el equipo paisa. Según él, su salida del club en el pasado no fue problemática, por lo que podría decirse que dejó las puertas abiertas. “Con las personas que trabajé, ‘Pacho’ Maturana o René Higuita, tengo una relación extremadamente cercana”, concluyó.

Nacional en este momento tiene un entrenador, lógicamente le deseamos que le vaya bien. — Lucas González

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<