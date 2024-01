Figura de Millonarios, en el arranque del año, se quiere ir y el club tomó radical decisión

Millonarios VS Deportivo Independiente Medellín, por la fecha 1 de la liga Betplay Dimayor 2024 (Juan Pablo Pino)

Edgar Guerra, jugador que ha mostrado un gran nivel con Millonarios en los primeros partidos de este 2024, no quiere continuar con la institución, según versiones de prensa, y esto ocasionó dura mediada desde la institución.

El futbolista que brilló con sus goles ante Independiente Medellín y que tiene felices a los hinchas, no ha querido renovar su contrato, pese a los ofrecimientos que le ha hecho la institución desde hace meses.

Esto lo dio a conocer el periodista Diego Rueda, en sus redes sociales, en donde también manifestó que el club tomó radical decisión al respecto.

Edgar Guerra se quiere ir de Millonarios

Ante el deseo de irse del jugador, sumado a unas actitudes en los entrenamientos, el club habría tomado la determinación de no contar con él en los siguientes encuentros.

“Millonarios le ha ofrecido a Edgar Guerra renovar su contrato hace más de seis meses y el jugador no ha aceptado. El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos. El jugador quiere irse libre en junio, cuando cumple su contrato”, informó Rueda.

Precisamente, en la lista de convocados que publicó Millonarios para el partido de la fecha 2 de la Liga, ante Atlético Bucaramanga, no apareció convocado Edgar Guerra.