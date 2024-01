El Pereira ‘se puso las pilas’ y rompería el mercado con dos jugadores que sonaron para Millonarios

Deportivo Pereira rompería el mercado con dos jugadores que estuvieron cerca de Millonarios. Aunque ya había hecho algunas contrataciones bastante sonoras, el equipo risaraldense continuó buscando jugadores para que Leonel Álvarez, su entrenador, tenga más alternativas. Ahora, a falta de confirmación oficial, el ‘Matecaña’ estaría cerca de cerrar la llegada de un delantero y un arquero.

Este 23 de enero de 2024, diferentes periodistas sorprendieron a los hinchas del Pereira revelando los dos jugadores que estarían ‘a nada’ de firmar contrato con el club. Uno de ellos sería Wuilker Faríñez, el recordado arquero venezolano, quien está buscando equipo después de que terminó su vínculo con el RC Lens de Francia. Faríñez Llegaría al ‘Matecaña tras no concretar su regreso a Millonarios.

Ahora, tendrá que recuperar su forma, pues viene de superar una lesión que lo ha mantenido lejos de las canchas durante varios meses.

“Wuilker Faríñez (25) está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador del Pereira, como avanzó Julián Capera. El club espera que llegue esta semana. Si todo está en orden, el portero venezolano firmará su contrato con el ‘matecaña’. No está cerrado”, ‘Pipe’ Sierra

El otro jugador que estaría por unirse al Pereira sería Andrés Ibargüen. El talentoso extremo viene de jugar en el Independiente Medellín, equipo en el que no logró destacar, por lo que quedó libre en diciembre de 2023. No hace mucho, se dijo que Ibargüen interesaba a Millonarios, rumor que dio de qué hablar, pero que no se concretó.

“¡INFORMACIÓN! Mañana es esperado en Valledupar el Santandereano Michael Rangel para firmar con Alianza FC Me dicen que Andrés Ibargüen será nuevo jugador del Pereira”, ‘Pipe’ Álvarez

