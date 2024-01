Mismo diseño, diferentes colores: Nueva camiseta de Nacional es ‘igualita’ a la de un equipo alemán

La nueva camiseta de Atlético Nacional es igual a la de un equipo alemán y a los hinchas no les gustó. Sí, el ‘Verdolaga’ presentó la ‘piel’ que utilizará a lo largo de 2024. Lastimosamente, a la hinchada no le gustó la forma de presentar la prenda y tampoco el diseño, pues no se trata de al ‘original’.

Este 21 de enero de 2024, Atlético Nacional mostró en sus redes sociales cuál será su nueva camiseta, para utilizarla a lo largo de 2024. Lo llamativo fue que la camiseta fuera presentada en redes y no en un evento. A pesar de esto, la prenda dio mucho de qué hablar y, en general, recibió buenos comentarios.

Con el paso del tiempo, los seguidores de Nacional indagaron más sobre su nueva camiseta. Esto permitió que mucho mostraran que el diseño de la prensa es el mismo que el de otro equipo de fútbol.

Se trata de la camiseta del Hertha Berlin, equipo que es vestido por la misma empresa. Por lo que puede verse, el Hertha tiene exactamente el mismo diseño en su camiseta, solo que cambian los colores, patrocinadores y, por supuesto, el escudo. Como se esperaba, algunos hinchas del ‘Verde’ mostraron su molestia, pues esperaban tener una camiseta con diseño único.

La "creatividad" de Nike es exorbitante. pic.twitter.com/bXVGiAfEPa — Samuel Felipe (@Sammuelh) January 21, 2024

