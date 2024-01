Colombia perdió otro evento deportivo internacional que estaba programado en Barranquilla

Un nuevo evento deportivo, la Serie Intercontinental de Béisbol, no se realizará en nuestro país y es el tercero programado que se cancela en Colombia en lo que va de 2024.

Al perder la sede de los Juegos Panamericanos y la cancelación del Mundial de Kitesurf se suma este nuevo revés para la realización de eventos internacionales en nuestro país.

El Team Rentería USA, organizador de la competencia, emitió un comunicado explicando los motivos para cancelar el evento en Colombia.

Serie Intercontinental de Béisbol 2024 no se jugará en Colombia

“El Team Rentería USA, organizador y promotor de la Serie Intercontinental de Béisbol, se permite informar a la opinión pública que, el evento, programado para realizarse en el estadio Edgar Rentería de la ciudad de Barranquilla, Colombia, del 26 de enero hasta el 1º de febrero de 2024, ha sido cancelado, por motivos ajenos a nuestra organización.

#DeportesW | La Serie Intercontinental de Béisbol Profesional programada en la ciudad de Barranquilla no se llevará a cabo. Esto ante la negativa del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano para avalar la realización del torneo.

Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo, no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEPCUBE, que es uno de los equipos participantes.

El Team Rentería USA, como organizador del torneo, trabajará de la mano con las ligas afiliadas para la realización de la Serie en otro país.

Las personas que adquirieron sus entradas se les hará la devolución del 100 por ciento del valor.

La misión del Team Rentería USA es organizar, promover y comercializar eventos que contribuyan con el crecimiento del béisbol”.