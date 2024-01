Arturo Vidal confirmó cuál será su nuevo equipo y los hinchas del América enfurecieron

Arturo Vidal confirmó cuál será su nuevo equipo y los hinchas del América estallaron. Aunque los seguidores del equipo caleño ya sabían que Vidal no llegaría, dejaron claro que no les gustó cómo se desarrollaron las conversaciones con él. De hecho, señalaron que el actuar del futbolista no fue el adecuado.

Este 16 de enero de 2024, mismo día en que América descartó su fichaje, Arturo Vidal confirmó que ya tiene Todo listo para sumarse a Colo Colo. Con un par de frases, ‘El Rey’ dejó claro que está emocionado por volver al equipo de sus amores. Además, señaló que su intención es destacar y no solo pasar los últimos años de su carrera.

“Yo vuelvo a Colo Colo para dejar a Colo Colo donde se merece en Sudamérica. No vengo a retirarme. Vengo a ganar cosas con Colo Colo”, Arturo Vidal

Hinchas del América reaccionaron a las palabras de Arturo Vidal.

Las palabras de Arturo Vidal no tardaron en dar de qué hablar. Por eso, en cuestión de minutos, cientos de hinchas del América, quienes estuvieron muy ilusionados con verlo jugando en el Pascual Guerrero, demostraron su molestia con Vidal. Por lo que pudo verse, los seguidores del ‘Escarlata’ sintieron que el chileno usó a su equipo para tener repercusión mediática y al final volver a Colo Colo, que sería su plan desde un principio.

No caer en el juego de vidal que uso al América para presionar a colo colo, se burló de los hinchas y los patrocinadores escarlatas — andres P (@andrespill) January 16, 2024

Mi sensación de la novela Arturo Vidal:



América hizo una oferta aprovechando el humo de la esposa, Vidal pidió más plata pensando que Tulio no la pagaba y luego no supo cómo sacar el cuerpo



Vidal finalmente usó a América para buscar ofertas más atractivas, en especial Colo Colo — Edward. (@EdwardCastroV) January 16, 2024

