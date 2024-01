Fin de la novela: Antonio Casale reveló la respuesta de Wuilker Faríñez a la propuesta de Millonarios

Wuilker Faríñez es uno de los nombres que más fuerza ha tomado en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, pues en primer lugar parecía que iba a ser futbolista de Atlético Nacional, pero ‘le bajaron la caña’, así que Millonarios entró a la puja para repatriarlo.

En medio de tanta especulación y expectativa por parte de los hinchas, el propio Antonio Casale salió a revelar la respuesta del guardameta venezolano.

¿Llegará Wuilker Faríñez a Millonarios?

Los aficionados del ‘Embajador’ estuvieron esperando el final del 2023 para que los directivos ‘se metieran la mano al drill’ y reforzaran el equipo de tal manera que pudieran competir en la Copa Libertadores 2024, a manera de representación de Colombia.

Ya llegaron futbolistas como Delvin Alfonzo, Danovis Banguero, Santiago Giordana y Diego Novoa, tras la salida de ‘Juanito’ Moreno con rumbo al Real Cartagena.

Aunque Millonarios ya cuenta con Álvaro Montero y el recién llegado, Diego Novoa, buscaron al portero venezolano, pero sorprendentemente la respuesta del exjugador del Lens fue negativa, según reportó Casale:

“Fariñez dijo NO”

A los hinchas no les dio mucha tristeza:

Aunque Faríñez es un gran arquero, a los hinchas no les pareció una mala noticia que el venezolano no llegue porque no les parece que necesiten reforzar esa posición:

- “Que buena noticia, acá no debería ser recibido luego de pensar en ir a jugar a la loma”.

- “Mucho drama para un jugador que no quiere estar en el club y que tampoco es necesario, realmente necesitamos extremos y un defensa central”.