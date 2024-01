¿Tiene corona? Revelaron inaudito privilegio para Wilmar Roldán en Comisión Arbitral

Wilmar Roldán, considerado el año anterior como el mejor árbitro del mundo, al parecer tiene grandes privilegios frente a los otros jueces colombianos, según una denuncia realizada por José Borda.

El exárbitro y ahora analista arbitral señaló que el silbato antioqueño tuvo el beneficio de no presentar pruebas físicas para esta temporada, algo que sí se le exigió a los demás jueces en el país.

A través de sus redes sociales, Borda denunció el tema y se cuestionó si eso era un beneficio ante su designación en el escalafón mundial.

Wilmar Roldán no presentó las pruebas físicas

“NO PRESENTÓ PRUEBAS. Los árbitros colombianos del 1er grupo (incluyó los FIFA) en la Pretemporada presentaron las pruebas físicas y las pasaron, la novedad, Wilmar Roldán NO las realizó y no hubo justificación ¿Serán esos los beneficios que da ser el 8vo mejor árbitro del Mundo?”, señaló Borda.

Previamente, el mismo analista había compartido que entre el 10 y el 13 de enero, “el 1er grupo de 35 árbitros que pitan la liga colombiana 2024 inician en Cali la pretemporada, deberán aprobar las pruebas físicas y teóricas”.

La ausencia de Wilmar Roldán en la presentación de dichas pruebas ha generado polémica en la red social X en donde se han despertado varios comentarios al respecto.

De momento, la Comisión Arbitral no ha realizado ningún tipo de comunicado al respecto de la situación y seguramente Wilmar Roldán será uno de los jueces fijos para la temporada 2024 en el fútbol colombiano.