¿Y David Ospina? Atlético Nacional preguntó por Armani y ya recibió una franca respuesta

Franco Armani es uno de los porteros más importantes en toda la historia de Atlético Nacional y los 13 títulos que consiguió en las ocho temporadas que defendió el arco ‘Verdolaga’ son prueba de ello, por supuesto, incluyendo la Copa Libertadores en 2016.

El argentino decidió probar suerte en River Plate a partir del 2018, pero con la promesa de regresar en algún momento a Nacional. Sin embargo, ahora que se fue Kevin Mier, volvieron a buscar a Armani, pero la respuesta fue decepcionante.

¿Franco Armani rechazó a Atlético Nacional?

Lo primero a tener en cuenta es que el guardameta campeón del Mundial no fue la primera opción que buscó Nacional, sino que el objetivo principal para reemplazar a Kevin Mier, siempre fue David Ospina. No obstante, encontrar un acuerdo económico entre las partes parece no ser tan sencillo.

Por tal razón, los dirigentes ‘Verdolagas’ no se quedaron de brazos cruzados, sino que empezaron a buscar un plan ‘B’ y ese era nada más ni nada menos que Franco Armani. El portero de la selección Argentina en su despedida de Nacional prometió regresar a retirarse en Colombia, pero eso no está en sus planes por ahora.

Según reveló el medio argentino TyC Sports, Armani pretende respetar el contrato que tiene con River Plate que tiene vigencia hasta diciembre de 2024, por lo cual, su regreso a Atlético Nacional no se daría sino hasta dentro de un año.