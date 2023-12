¿Qué pasa con el América? Los hinchas se empezaron a preocupar tras la nueva renuncia

El presente del América de Cali no podría resumirse con una palabra diferente que incertidumrbes: Tan solo un día después de la desvinculación del presidente Mauricio Romero, se confirmó que otro miembro importante del club presentó su renuncia inmediata, por lo cual, los hinchas ya están preocupados con lo que está pasando en la interna.

¿Quién renunció al América?

Se trata del delegado deportivo de la institución, William Zapata, quien según los hinchas no realizó muchas obras importantes, así que su marcha no es lo que preocupa, sino quién lo va a reemplazar y por qué se están yendo tantos miembros en tan poco tiempo.

A continuación algunos comentarios

📄 Comunicado oficial | William Zapata. pic.twitter.com/BPF5nK06GW — América de Cali (@AmericadeCali) December 29, 2023

- “Los que celebran esta y la salida del presidente, saben el mierdero interno que hay en América?”

- “El tema aquí no es que salgan Mauricio Romero y el Toro zapata porque poca o nula gestión tuvieron en el equipo, la pregunta es quienes ocuparán esos puestos y si Tulio realmente le dará poder para poder gestionar la institución, cosa que no creo que vaya a pasar”.

- “Pero algo SI DEBE ESTAR PASANDO EN AMÉRICA... O les parece normal toda esa salida de gente importante… Jugadores… Jugadoras… Dirigentes... Así sea que los dirigentes no hagan bien su trabajo...no es normal la poda de personal de América... Se vienen tiempos difíciles”

- “Esto pinta para peor, no esperen mucho el otro año la verdad, hasta que Cascajal no esté vuelto mierda o haya amenazas, tontulio no va a estar contento y seguirá llenando los bolsillos propios y no la del club”.

- “Algo raro está pasando allí, que los que salen dejen el formalismo y digan la verdad por el bien de esta vaina , No obstante cuál es la vaina de tomarse cascajal no estaban pidiendo la salida de Mauricio Romero y Zapata??”