¿Y Nicolás Giraldo? Millonarios le cumplió el ‘capricho’ a Gamero con el fichaje de Danovis Banguero

El pedido expreso de Alberto Gamero finalmente llegó al equipo: Danovis Banguero es nuevo futbolista de Millonarios, pero muchos se preguntan qué sucederá con Nicolás Giraldo, el lateral del Deportes Tolima con quien ya existía un acuerdo.

El mercado de fichajes de Millonarios no ha convencido mucho a los hinchas y la llegada de Danovis Banguero sigue dividiéndolos, pues no solamente no les convence su nivel, sino que consideran que por su edad, no se puede pensar en un proyecto a largo plazo con él.

De todas maneras, Alberto Gamero ya lo dirigió cuando coincidieron en Deportes Tolima y confía plenamente en su experiencia y jerarquía, así que parece que será fundamental e incluso titular del equipo en la Copa Libertadores 2024.

Aun así, los hinchas no solamente no están satisfechos, sino que tienen la duda de qué sucederá con Nicolás Giraldo, el lateral del Tolima, a quien ya tenían prácticamente listo por los próximos dos años:

- No se llevaron a Giraldo por llevar a este man que esta pa’l retiro. No entiendo a Gamero.

- “¿Y qué pasa con el otro lateral que venía del Tolima?”

- “¿Se cayó lo de Nicolas Giraldo o llegan los dos?

🚨 EXCL. Danovis Banguero (34) es nuevo jugador de #Millonarios. Ya hay un acuerdo pactado con #ÁguilasDoradas para que el lateral sea nuevo ‘embajador’ 🔵⚪️



— Pipe Sierra (@PSierraR) December 27, 2023

¿Nicolás Giraldo sí llegará a Millonarios?

El periodista de Win Sports, Guillermo Arango, ya había adelantado que ‘Millos’ y Nicolás Giraldo tenían un acuerdo por los próximos dos años, así que la llegada de Banguero, aunque sea la misma posición, no representaría un impedimento para su llegada.

Aun así, Millonarios no ha hecho oficial la contratación, pero tampoco la ha descartado. En ese orden de ideas, Danovis y Giraldo pelearán por la titular en la posición de lateral izquierdo en la siguiente temporada.