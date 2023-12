Eduardo Méndez ‘bajó de la nube’ a los que soñaban con ver a Iago Falque en Santa Fe por insólita razón

El mercado de fichajes de Independiente Santa Fe ha sido positivo y la llegada de jugadores como Daniel Torres, Andrés Mosquera Marmolejo o el mismo Juan Pablo Zuluaga llenaron de ilusión a los hinchas. Sin embargo, muchos estaban esperando el anuncio de la contratación de Iago Falque, pero el presidente Eduardo Méndez negó la posibilidad de ver al futbolista español con el ‘Cardenal’.

Vea acá: Daniel Mantilla sí regresará al fútbol colombiano y ya encontró equipo, pero no es el que muchos esperaban

Eduardo Méndez ha sido fuertemente criticado por la hinchada debido a que su gestión no ha traído los resultados futbolísticos esperados y el fracaso durante este 2023 parece que lo llevó a ‘ponerse las pilas’ con los fichajes, hecho que gran parte de la afición ha reconocido.

De hecho, cuando los rumores sobre la posible vinculación de Iago Falque comenzaron a tomar fuerza, los hinchas ‘no se cambiaban por nadie’, pero la ilusión no les duró mucho porque el mismo Presidente del equipo dejó claro que el exjugador del América no llegará y todo porque no le convence al entrenador Pablo Peirano:

“El técnico (Pablo Peirano) me dio sus argumentos de por qué no lo tendría en cuenta. Iago Falque es un jugador muy importante en la parte ofensiva, pero necesita un equipo de ida y vuelta y él no cumpliría esa tarea. También teníamos que pensar en la parte económica y al revisar la nómina el equipo quedaría con dos y tres jugadores por puesto para la Liga y la Copa”.

Eduardo Méndez (Twitter, @santafe)

Le puede interesar: “No hay tiempo de llorar”: Presidente del América ‘se lavó las manos’ con Adrián Ramos y reveló por qué se fue

Santa Fe confirmó otro refuerzo:

Aunque las palabras de Méndez no alentaron mucho a los seguidores ‘cardenales’, la siguiente noticia les cayó de mejor manera, pues se trata de una nueva incorporación: Santiago Cuero (proveniente de Fortaleza) será lateral izquierdo de Santa Fe en 2024.