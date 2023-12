“No doy un peso”, Andrés Marocco dejó claro que no le ve futuro a Nacional en la Libertadores

Andrés Marocco aseguró que ‘no da un peso’ por Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2024.

Este 19 de diciembre de 2023, durante la transmisión del programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia, Andrés Marocco hizo una llamativa afirmación sobre Atlético Nacional. Marocco dejó claro que no está conforme con lo que ha hecho el ‘Verdolaga’ en el mercado de jugadores. De hecho, señaló que, si sigue como va, no ve al equipo paisa con futuro en la Copa Libertadores.

“Para mí, necesita reforzarse bien. Es lo que corresponde. So no traen a nadie, es muy probable que pierda”, Andrés Marocco

Tras señalar que el primer rival de Nacional en la fase clasificatoria de la Libertadores no es cualquier cosa, Andrés Marocco cerró su intervención asegurando que no ’dará un peso’ por Nacional si no contrata buenos jugadores.

¿Cómo vamos a pensar que sí va a pensar con lo poquito que tiene Nacional hoy? Sí, le alcanza para el futbol colombiano, pero para copas internacionales... si no se refuerza, yo no doy un peso por Nacional”, Andrés Marocco

¿Cuál es el primer rival de Atlético Nacional en la Copa lIBERTADORES?

La Conmebol ya confirmó cuál será el camino que tendrá que recorrer Atlético Nacional para legar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Como es bien sabido, el ‘Verdolaga’ tendrá que superar dos fases previas para llegar a los grupos. Su rival en la primera será el Aucas de Ecuador o Nacional de Paraguay. En caso de superarla, Nacional enfrentará al ganador de la serie entre Portuguesa de Venezuela y Palestino de Chile.

