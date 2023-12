Iago Falque estaría cerca de regresar al fútbol colombiano y los hinchas del América ‘explotaron’

Iago Falque es un talentoso mediocampista español que jugó en América de Cali durante el 2023, pero decidió irse por la violencia en la ciudad, luego que unos delincuentes le dispararan a su camioneta. De todas maneras, aunque el futbolista parecía que regresaría al fútbol europeo, ahora surgió un fuerte rumor que apunta a su posible regreso a Colombia, con un inesperado equipo.

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, reveló que Iago Falque está en conversaciones con Independiente Santa Fe para ser uno de sus fichajes más importantes de cara al 2024. Aunque el comunicador dejó claro que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo, sí aseguró que ambas partes negocian con optimismo y crece la posibilidad de ver al español con ‘la piel del león’.

Por supuesto, esta noticia le alegró aún más el día a los hinchas de Santa Fe, quienes ya estaban muy contentos por el inminente regreso de Daniel Torres y dejaron claro que están absolutamente sorprendidos.

Muchos quedaron sorprendidos:

El posible fichaje de Falque con Santa Fe es sorprendente para los hinchas del ‘león’ porque no le tenían mucha fe a las contrataciones, teniendo en cuenta los jugadores que ha traído el presidente Eduardo Méndez en las últimas campañas.

Además, el presidente ha declarado en varias ocasiones que el equipo sigue con un problema económico importante, hecho que llama mucho la atención, teniendo en cuenta que el salario del español debe ser alto.

Tras del hecho, en horas de la mañana se confirmó que Daniel Torres llegará a Santa Fe para la temporada 2024, así que los hinchas comenzaron a especular y salieron con graciosos comentarios:

CONFIRMADO@SantaFe está interesado en contratar al mediocampista español Iago Falque.

Por estas horas, ambas partes negocian una posible vinculación.

Optimismo creciente. pic.twitter.com/XjlYAlNSiN — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 19, 2023

Hinchas del América ‘explotaron’:

- “Ni la traición de mi ex con mi mejor amigo me dolió tanto. No hagas esto a los americanistas, Falque”.

- “Queda claro que todo lo del “atentado” o “robo” fue una farsa”.

- “La plata manda por encima de todo francamente”