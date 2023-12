“Por paquete”, Jermein Peña, de Junior, contó todo lo que le dijo a rival de Medellín

Jermein Zidane Peña, nuevo campeón del fútbol colombiano con Junior, no se escondió y habló de su calentura con Brayan León, delantero de Independiente Medellín que pasó por el cuadro barranquillero.

En el juego de ida de la gran final, las cámaras captaron una discusión entre los dos futbolistas en la que la prensa le dio la interpretación de que el defensor le gritó: “Por eso es que te echaron, por paquete”.

Después de la obtención del título en el estadio Atanasio Girardot, el jugador de 24 años habló sobre ese episodio y reconoció todo.

Jermein Peña sí trató de paquete a Brayan León

En medio de la entrevista publicada por el medio Toque Sports, el defensor primero habló de su inspiración, manifestando: “Si no vieron muchas jugadas, yo me agrandé, porque es la verdad. Me agrando cuando la gente me chifla o me dice cosas. Doy un enganche, un pase sin mirar, me le río a la gente en la tribuna. Esto lo hago porque vivo el fútbol así, con pasión. Me dicen que soy argentino, pero no, soy colombiano y vivo el fútbol así, de pasión”.

“Me agrando cuando la gente me chifla. Le dije a Brayan León que lo echaron de Junior por paquete”.



Luego fue puntualmente al tema de la controversia con Brayan León y no lo ocultó: “Él se tenía que parar duro porque la verdad, lo que dice la prensa, yo se lo dije: que lo echaron de Junior por paquete. Ese no es nada, la hinchada lo dice, entonces yo se lo dije. Yo lo provoqué mucho. Me amenazó mucho la hinchada del Medellín, pero aquí estamos, somos campeones”.

Al final, Junior pudo vencer la adversidad y conquistar su décima estrella mediante los cobros del punto penal y Jermein Zidane Peña le terminó ganando el duelo a Brayan León.