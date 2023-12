“Me voy a cuidar”: Vélez estuvo hospitalizado por ‘pequeño desajuste’ y por eso no estuvo en el partido de Colombia

Carlos Antonio Vélez sorprendió por su ausencia en la particular transmisión por RCN del partido amistoso que tuvo la selección Colombia frente a Venezuela el pasado domingo 10 de diciembre. Tan solo un día después, el comentarista despejó las dudas y reveló que estuvo hospitalizado por tres días.

¿Qué le pasó a Carlos Antonio Vélez?

En el espacio matutino de Palabras Mayores en Antena 2, el reconocido periodista comenzó su intervención agradeciendo a todas las personas que han estado pendientes de él por su condición de salud

“Primero, un agradecimiento a todos mis compañeros y amigos que se preocuparon por la concentración a la que me sometieron este fin de semana, parece de jugadores de fútbol”.

Carlos Antonio procedió a explicar qué fue lo que sucedió realmente y por qué no estuvo en los comentarios del partido Colombia vs Venezuela ni en la final de Junior vs Medellín:

“Para que no vayan a sacar historias que no son y lo escuchen de mi propia voy, tuve un pequeño desajuste de salud, el jueves no me sentí bien, fui a las urgencias del Country (la clínica), me hicieron un examen y decidieron los doctores en su sabiduría dejarme concentrado tres días, ayer terminó después que valoraron que el problema era solucionable y lo solucionaron gracias a Dios”.

Finalmente, Vélez dio su opinión de cómo le fue en la Clínica del Country:

“Estoy muy agradecido con todo el personal de la Clínica desde el más más hasta el menos menos y qué admirable es el trabajo de las enfermeras, eso sí no dejan dormir porque cada media hora es a chequear como estoy... No, yo estoy perfecto, casi salgo trotando, pero a todos muchas gracias y claro que me voy a cuidar”.