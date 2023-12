“Que falta de respeto”: DIM anunció la boletería para la final y los ‘abonados’ afirman que no los tuvieron en cuenta

Hincha del Medellín pidió matrimonio a su novia en el partido contra Once Caldas (Tomado del Twitter del DIM)

La Liga BetPlay ya se está acercando a su final y ya está definido el primer club que va a buscar el título, ya definió los precios para que los hinchas los acompañen al estadio. Las finales están programadas para el 10 y el 13 de diciembre, y el otro club que se prepara para disputar la final será definido hoy en el juego Junior de Barranquilla vs. Tolima.

El ‘poderoso’ comunico por medio de sus redes sociales las formas de adquirir la boletería y los precios por etapas, pese a la satisfacción de acompañar al equipo en la final, algunos pusieron varias quejas por no tener en cuenta a los hinchas abonados del semestre, pues la boletería la podrán adquirir de forma preferencial los seguidores del equipo que hayan comprado una membresía, no los abonados.

Los precios para ver al ‘poderoso’ de la montaña en el estadio de Itagüí están para los hinchas con membresía, tienen un costo de $59.000 hasta los $509.900, para quienes adquieran sus boletas en preventa y general, los precios van desde $79.900 hasta los $669.000.

Las quejas de los abonados del ‘poderoso’

Al parecer, la iniciativa del DIM de las membresías nació tras comprobar la poca cantidad de abonados para el semestre, por lo que las membresías representaban un valor económico pequeño con ciertos beneficios, muchos hinchas exigieron que se les tuviera en cuenta para la compra preferencial.

Las fechas del calendario 2024 para la Liga se van a modificar

Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores reveló que tras una conversación con Francisco Jaramillo, presidente de la DIMAYOR sobre el calendario que tendrá la Liga BetPlay durante el tiempo de juego de la Copa América, según afirmó Vélez, “les recuerdo así por encima, el próximo año, ha dicho el presidente no se va a jugar campeonato mientras estemos en Copa América, que saldremos a ganarla, como dijo el bueno de Lorenzo. No habrá campeonato, va a comenzar en la última semana de enero. Primero se jugará la Super Liga y seguramente cuadrangulares no se podrán hacer, sino eliminación directa”.