“Hicieron suspender antes del sexto”: Arias ‘sacó en cara’ la goleada y los hinchas de Nacional estallaron

Independiente Medellín se clasificó para la final de la Liga BetPlay tras un polémico partido contra Atlético Nacional en el Polideportivo Sur de Medellín, el marcador quedó 5 a 0 a favor del ‘poderoso de la montaña’. El juego se vio interrumpido debido a que los hinchas ‘verdolagas’ invadieron la cancha y atacaron a jugadores, periodistas y jueces del compromiso, por lo que el árbitro decidió terminar el juego por falta de garantías, cerrando el partido con la victoria inminente de Nacional.

Posterior al partido, Alfredo Arias mencionó la satisfacción por la clasificación de Medellín y los retos que tuvo que enfrentar el equipo para de nuevo jugar una final en el año; el entrenador también mencionó la invasión a la cancha, un comentario muy controversial que despertó la rabia de los hinchas de Nacional tras la eliminación y la goleada, este fue el comentario de Arias: “Le hicimos cinco goles y sus hinchas hicieron suspender el partido antes de que les hiciéramos el sexto; que hubiese sido récord histórico”.

"Le hicimos cinco goles a Atlético Nacional y sus hinchas hicieron suspender el partido antes de que les conviertiéramos el sexto que lo hacía un resultado histórico", Alfredo Arias en 100% Deporte https://t.co/rTMZPmgES1 — Sport 890 (@Sport890) December 5, 2023

Las respuestas de los hinchas de Nacional

Pese al comentario, inicialmente algunos de los hinchas apoyaron las afirmaciones de Arias por el planteamiento técnico de Jhon Bodmer que para algunos ha afectado el rendimiento del equipo, algunos hinchas afirmaron:

Tiene razón. Si no es por la hinchada, nos meten 10. — Sergio Hernández🇳🇬 (@SHConsultoria) December 5, 2023

Pero para otros, el comentario de Arias fue prepotente y el otro año, Nacional tendrá la oportunidad de reivindicarse dentro de las canchas, estos fueron algunos de los comentarios que recibió Arias: “Luego nos veremos profe disfrute, Nacional siempre vuelve eso téngalo por seguro y no van a tener en donde meterse”, “lo bonito es que el fútbol da revanchas, ojalá queden campeones porque si no de nada les sirvió ganar de esa manera” y “excelente, no han ganado nada, esperemos ganen el título”.

El próximo juego de Medellín será contra América de Cali, el miércoles 6 de diciembre a las 8:15 de la noche.