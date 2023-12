“Falta de respeto”, Vélez se indignó porque la convocatoria fuera un homenaje a Macalister Silva

Carlos Antonio Vélez no dejó pasar por alto la convocatoria de David Macalister Silva a la Selección Colombia para los amistosos ante Venezuela y México, que algunos han manifestado como un homenaje.

El capitán de Millonarios fue citado por el entrenador Néstor Lorenzo para dichos compromisos y las formas no le gustaron para nada al analista que hizo entender que esto era un contentillo.

Fue en su sección, Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol en la emisora Antena 2 que se dio su postura.

Carlos Antonio se molestó por ‘homenaje’ a Macalister Silva

“No, ‘es que se le quiere hacer un homenaje a Macalister Silva’. ¿Homenaje a Macalister Silva?, eso no es para decir ‘no me crean tan pendejo’, perdón: qué falta de respeto. Qué falta de respeto simplemente decir que esto es un homenaje. ¿Por qué lo tienen que homenajear?”, sentenció en primera medida.

A lo que detalló: “Lo que tienen que hacer es llamarlo a la Selección. Desde hace mucho rato es el corazón, los pulmones, los riñones, todo de Millonarios que ha ganado dos títulos en este curso de la mano suya”.

“Nunca fue considerado y ahora arman un Frankenstein de estos y ¿es un homenaje para Macalister Silva la convocatoria? Definitivamente hay algunos que tienen la cabeza para tener pelo o sombrero. No, él tiene que ser respetado y homenajeado, como todos los jugadores, llamándolos el día que corresponde para el partido que corresponde”, añadió.

Y dejó saber que “Al contrario, llamar a un jugador de estos para un partido de esta índole, así parezca justo por el momento, es más poner a la gente a hablar de eso, de un homenaje y como quien dice ‘ya salimos de eso’, porque todo apunta, después de mirar este sancocho, que lo que quieren es quedar bien con todo el mundo. El típico contentillo de ‘hay los pedían, hay están’”.

“El papayazo está servido. Dos partidos extemporáneos, en el que no se puede llamar a nadie porque están compitiendo en casi todas las ligas importantes, que no hacen parte de fechas FIFA, el rival, Venezuela, llevará el equipo preolímpico, el próximo domingo a Miami y no sabemos México que va a llevar. Llaman un sancocho que tiene de todo”, finalizó.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez dejó saber que no le gusta el llamado de David Macalister Silva a modo de homenaje y que él merece es un llamado a una convocatoria para un partido oficial.