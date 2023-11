“Un maquillaje”: Vélez le mandó un fuerte ‘indirectazo’ al DT de Tolima para defender la forma de hablar de Lucas González

Los cuadrangulares se encuentran en su tercera fecha y los compromisos disputados en cada grupo han dejado varias sorpresas, tras una derrota contra Nacional, América de Cali se despidió de su sueño por la dieciséis, mientras que Millonarios mantiene su paso firme hacia la final del segundo semestre. Por el grupo B, Tolima ha ganado sus tres juegos de cuadrangulares y le sigue Junior de Barranquilla.

Lucas González ha sido blanco de varias críticas por su mal rendimiento en los cuadrangulares, y aunque Carlos Antonio Vélez ha sido uno de sus retractores más severos, en Palabras Mayores, el analista deportivo defendió a Lucas y le dio un poco de crédito por su trabajo y la parte académica que ha quiero fortalecer en el equipo ‘escarlata’, además, lo defendió de las declaraciones de David González, en las que arremetió contra Lucas por “inventar” términos.

"No se trata de venir a descrestar en una rueda de prensa y tirar términos que no van en nuestro medio".



(David González) pic.twitter.com/u1nXfMBiS8 — Nel Sandino (@nelsandinonews) November 26, 2023

Las afirmaciones de Vélez sobre Lucas

Vélez le dio crédito a Lucas por las palabras que usa para expresarse en las ruedas de prensa y dando los balances de la participación del equipo ‘escarlata’, el periodista defendió a González de la crítica que ha recibido tras la eliminación matemática del América en los cuadrangulares: “Algunos critican a Lucas por la forma en la que se expresa, yo les diría que ese no es el problema, si los jugadores le entienden, que yo creo que le entienden, otra cosa es que él no haya hecho lo que se debe en el equipo. Otra cosa es que comunica muy mal, pero no se puede poner en duda el conocimiento de la gente simplemente porque usa una terminología distinta y sino, explíquenme, como le entienden los jugadores a Vielza y a Mourinho, ambos tienen unas formas desde lo académico y hasta filosófica. Lo que pasa es que el que sabe, sabe y enseña bien, sea cual sea el idioma”.

Concluyo con lo que podría ser una indirecta a David González y la discusión que desató sus declaraciones: “Muchas veces lo sencillo es usado como la humildad: un maquillaje para ocultar carencias, hay gente que no tiene facilidad de expresión y dice las cosas más simples, hay quienes tienen una gran capacidad de expresión, pero en el fondo es lo mismo. Lo sencillo a veces es producto del desconocimiento”.