¿Qué le hizo Lucas González? Técnico del Tolima ‘se creció' y mandó fuerte mensaje: “Hay maneras”

Deportes Tolima se impuso categóricamente al Deportivo Cali 4-2, picó en punta del cuadrangular A y sueña con meterse a la final de la Liga BetPlay 2023-2. Durante la rueda de prensa, el entrenador del equipo, David González, dejó un mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta a Lucas González.

Vea acá: El verdadero ‘Celébralo curramba’: Hincha del Junior se arrodilló y pidió matrimonio en el Metropolitano

David González llegó a dirigir al ‘Vinotinto y Oro’ a partir de la fecha 13, luego de la destitución de Juan Cruz Real y el funcionamiento del equipo cambió drásticamente, al punto que ganaron ocho de los nueve partidos que restaban del ‘todos contra todos’.

Y en cuadrangulares, ni se diga, pues no solamente llevan los 9 puntos posibles, sino que han marcado 11 goles en solamente tres partidos. El joven entrenador habló durante la conferencia de prensa tras el juego contra el Deportivo Cali y mandó un mensaje importante sobre la manera de comunicar en el fútbol:

“Hay muchas cosas y mucos conceptos que nosotros le hemos empezado a inculcar a los jugadores, pero tratamos de hacerlo de la forma más sencilla posible sin hacerlo parecer algo raro o que tenga un nombre distinto, creo que es parte del secreto”, arrancó González.

Después vino lo que muchos interpretaron como indirecta a Lucas, entrenador del América:

“Todos vamos aprendiendo juntos en la medida en que todos lo manejemos con un mismo lenguaje y se pueda aprender. Muchas veces no se trata de venir y descrestar en una rueda de prensa y tirar términos que no van a nuestro medio, hay maneras de decir lo mismo de una manera que todos lo entendamos y creo que el aprendizaje tiene que ser así en todos los ámbitos, esto no es ajeno a eso”, concluyó el técnico del Tolima.

¡Maravilloso el mensaje de David González!



“Hay que encontrar un lenguaje común para todos.



No se trata de venir y descrestar (con términos raros). Se puede decir lo mismo de una manera que todos entiendan”



El aprendizaje debe ser así en todos los ámbitos”.



👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/HfpxxwH7WF — Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 26, 2023

Le puede interesar: Hinchas del Cali salieron a cobrarle a la directiva por lo que hizo Teo Gutiérrez vs Tolima