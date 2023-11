¿Vainazo a Vélez? Bermúdez no bajó de “enfermos” a los que normalizaron la victoria de Colombia sobre Brasil

Jorge Bermúdez es un periodista deportivo y actualmente trabaja para ESPN. En esta ocasión, mandó su mensaje certero a los que ‘normalizaron’ la victoria de la selección Colombia sobre Brasil y parece que fue un vainazo directo contra el siempre polémico, Carlos Antonio Vélez.

Resulta que en el espacio de ‘La Milonga’ programa del Diario As en colaboración con Steven Arce, Bermúdez aprovechó para dejar en claro que considera que la victoria de la selección Colombia sobre Brasil del pasado jueves 16 de noviembre y de paso les dijo sus verdades a los que minimizaron este importante triunfo.

“Somos del quinto mundo futbolístico y le ganamos a una potencia, entonces no se dejen convencer de aquellos enfermos que salen a decir que estuvo mal, que fue solo emotivo, que fue solo anímico. No, hay de todo, de anímico, de futbolístico, de táctica, de técnica, de carácter, de personalidad, no se dejen ustedes convencer porque esa gente le tira veneno y mier... a la sopa que nos la comimos bien rica”, aseguró el periodista de ESPN.

¿Fue vainazo para Vélez?

Aunque Bermúdez no lo menciona de manera directa, utilizó una palabra muy específica del discurso de Carlos Antonio tras el juego de la quinta fecha de Eliminatorias y se trata de “emotiva”.

Aunque pueda parecer una simple coincidencia, no parece que lo haya hecho sin intención, pues al parecer a él - igual que a muchos - no le gustó que minimizara la victoria ‘Tricolor’, especialmente después del mensaje que mandó a través de su cuenta de ‘X’ en el que Vélez comienza diciendo: “Desde lo emotivo, todo fue maravilloso”.

Desde lo emotivo todo fue maravilloso… Lucho, su papa, los goles, la victoria, salir de esa enpatadera tan mediocre.. excelente.. Pero.. en lo futbolístico,barro. El peor Brasil de la última década q había sumado solo un empate ente Venezuela en los dos últimos partidos y sin… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 17, 2023

Bermúdez finalizó su intervención con una frase contundente: “¿Sabe qué es lo mejor? Que ganamos con grandeza”.