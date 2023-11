Presidente de ‘Millos’ expuso la gran injusticia del negocio de Win Sports con el fútbol colombiano

El presidente de Millonarios dejó en evidencia el pésimo negocio que tiene con Win Sports. Aunque no fue despectivo, el directivo de ‘Millos’ expuso por qué los equipos grandes no reciben muchos beneficios de Win, canal que tiene los derechos de transmisión del fútbol colombiano. Lo que dijo no es un secreto, pero sí demostró que en el ‘Embajador’ quieren cambios.

Le puede interesar: Hinchas de Millonarios ‘sacaron pecho’ porque la hija de Petro fue a su partido y no la abuchearon

Recientemente, en un conversatorio realizado en la Universidad de Los Andes, Enrique Camacho, el presidente de Millonarios, quien fue uno de los invitados, dejó una llamativa declaración sobre el negocio de los derechos de transmisión que existe con Win Sports.

Camacho, con una sencilla frase, expuso lo injusta que es la repartición del dinero que Win paga a cada equipo para transmitir sus partidos. Para esto, recordó lo ocurrido en las finales de la Liga BetPlay 1-2023, en la cual ‘Millos’ le ganó a Atlético Nacional.

“En las últimas finales de Colombia jugamos Millonarios contra Nacional, que son los dos equipos con más hinchas. De acuerdo al canal de televisión, ese fue el partido con más rating en la historia de la televisión colombina. Y recibimos el mismo dinero que todos los otros equipos que no jugaron el partido y que no jugaron las finales. Eso es algo que tiene que cambiar”, Enrique Camacho

De cara al enfrentamiento una reflexión de Enrique Camacho acerca del tema derechos de televisión.



Este comentario se dio durante un evento relacionado con Economía del Deporte en la Universidad de Los Andes.



¿Qué opinión les merece?#MillonariosEsSuHinchada pic.twitter.com/IueKxyL1fX — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) ⭐️16 (@losmillonarios) November 20, 2023

Millonarios fue incluido entre los mejores equipos de Sudamérica.

Según reveló un informe de Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), Millonarios es el séptimo mejor equipo del continente, mientras que Independiente Medellín se metió en la décima casilla.

Claro está, el listado original hizo el análisis con todos los equipos del mundo, entonces el ‘Embajador’ está en la posición 24, el cuadro paisa en la 30 y Atlético Nacional apareció como el equipo 37 a nivel global.

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<