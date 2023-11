Alexis Sánchez hizo asquerosa denuncia que padecen dentro de la Selección de Chile

Alexis Sánchez no se guardó nada y como pocas veces en su carrera se lanzó en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por las condiciones en que entrenan en la Selección de Chile.

Las potentes declaraciones del goleador de la selección chilena se dan luego del empate en contra de Paraguay y tras la renuncia de Eduardo Berizzo.

“La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. Los jugadores dicen que es un desastre. También tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional”, comenzó diciendo el delantero en la conferencia de prensa, según consignó T13.

“En Juan Pinto Durán a veces me gustaría tener una cancha como corresponde. Hay tres duchas que no funcionan. Hay que esperar para que se duche el otro”, añadió.

Asimismo, reveló que “después llegas al estadio de Colo-Colo (Estadio Monumental) y yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha, entonces tú dices ¿esto es una selección o es un equipo de tercera? y todo suma”.

Posteriormente, el oriundo de Tocopilla afirmó que “como país, en la organización no estamos muy bien. Algunos aportan y algunos no, en general. ¿Cómo quieres jugar (así) e ir a un Mundial?”.

Con respecto a la gestión del dirigente de ANFP, Pablo Milad, el jugador sostuvo que les “falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de cómo hacerlo”.

“Crisis es no tener dinero, no tener nada. Yo creo que hay (dinero). Lo que sí, hay una crisis de entendimiento, falta conocimiento de la estructura de la Selección”, cerró.