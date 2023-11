“Estuvo fenomenal”: Vélez demostró su apoyo a los gritos de “fuera Petro”en el Estadio Metropolitano

La Selección Colombia disputó su quinto juego de Eliminatorias contra Brasil y logró un histórico récord, pues le ganó a la ‘canarihna’ por primera vez en las Eliminatorias. Los resultados y el juego fueron muy emotivos, pues Luis Díaz marcó los dos goles que le dieron a Colombia la victoria, además sus anotaciones fueron dedicadas a su padre, que estuvo secuestrado por el ELN.

Le puede interesar: No solo pasa en Colombia con Petro: En otro partido de eliminatoria cantaron contra el Gobierno

Antes de que el partido iniciara, los asistentes al estadio cantaron a coro “fuera, Petro”, tras al parecer darse cuenta de la presencia de Antonella Petro, hija del presidente. Antonella salió muy enojada del Estadio y el tema de los cánticos y la salida de la hija de Petro ha generado mucha controversia, pues para muchos, las acciones contra Antonella fueron injustificadas.

¡Cobardes es una niña de 15 años! Qué bajeza lo de la oposición en el estadio de Barranquilla con Antonella Petro, la hija del presidente @petrogustavo. No es un dato menor decir que en el partido estaba Karen Abudinen, la de los 70 mil millones, Fico Gutiérrez, el de la Oficina. pic.twitter.com/f5Hbr5OZ1Q — Richi Malagón ⚯ ͛ (@RichiMalagonS) November 17, 2023

Carlos Antonio Vélez opinó en Palabras Mayores sobre los hechos ocurridos antes del partido y sobre el triunfo de la Selección Colombia.

Vélez calificó el juego como emotivo

El analista deportivo comenzó diciendo que todo el contexto del partido de la Selección Colombia fue emotivo, por el regreso del padre de ‘Lucho’ a su hogar y por el doblete del jugador, que erizo a todo el Estadio, además resaltó que el cantó contra Petro también fue emotivo: “Triunfo histórico de Colombia, nunca le habíamos ganado a una selección brasileña. Emotivo hasta la medula, empecemos por decir que hasta ese coro previo contra el mesías (Petro) también estuvo fenomenal”.

Pese al triunfo de la Selección Colombia, Vélez afirmó que falta mucho por mejorar en la táctica planteada por Lorenzo, y a pesar del triunfo, el juego fue regular para la Selección Colombia. “no soy sobón, ni lambón, el día que me toque ser hincha suelto el micrófono y la cámara. Yo tengo que analizar el juego y no me pueden mover la aguja de lo que opino, ¿qué es lo que hay que decir para satisfacer a tanto invecil? he sentido que les ha dolido que yo haya advertido esta victoria, era muy fácil”

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia ha disputado 5 de los 18 encuentros que tiene pendientes para su clasificación. Su próximo partido será contra la Selección de Paraguay en condición de visitante y la agenda de compromisos se reanudará hasta el año 2024, en septiembre

Los compromisos siguientes serán contra Perú como visitante el 5 de septiembre y contra Argentina, en el Estadio Metropolitano, el 10 de septiembre. Las fechas para octubre y noviembre de 2024 no están definidas.