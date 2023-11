Dayro Moreno podría dejar el Once Caldas, un equipo lo tiene en la mira para formar la dupla más goleadora del FPC

Dayro Moreno, es uno de los futbolistas más recordados del fútbol colombiano, pues por su paso en varios equipos de la Liga Betplay ha anotado en varias ocasiones, tanto así, que Dayro ya es considerado un ídolo en el Once Caldas, equipo con el que levantó la Copa Libertadores.

Le puede interesar: “Grande, ‘Toxi’”: Eduardo Luis conmovió con sus lágrimas tras cumplir uno de sus más grandes sueños

Once Caldas no está pasando por una buena racha deportiva, pues se quedó por fuera de los cuadrangulares y además, han existido varios movimientos en el cuerpo técnico y algunos jugadores incluso fueron despedidos en muy malos términos. Esta situación ha hecho que Dayro ponga en consideración su permanencia en el equipo y ponga su mirada en otros clubes.

¿Qué indican los rumores sobre Dayro?

Al parecer, desde Deportivo Cali están buscando al goleador para que se una al equipo y haga una dupla con Luis ‘El chino’ Sandoval, el actual goleador del cuadro ‘azucarero’ y pese a que al inicio tuvo problemas con las directivas del club, pues cuando Sandoval había sido oficialmente anunciado por Deportivo Cali en redes, Luis Pinto expresó su renuencia a su contratación por los problemas que había tenido en Junior de Barranquilla; Sandoval sostiene que aunque respeta la trayectoria que tuvo Pinto, sus palabras le parecieron irrespetuosas, sabiendo que el club ya lo había anunciado y que faltaba poco para finalizar el proceso de contratación:

“Le dije que, si el profe me podía dar unos minutos para hablar con él y si después de hablar, él tomaba la decisión de no contar conmigo, yo lo aceptaría. Pero él se cerró, se negó a hablar conmigo y tomó la decisión de salir, yo me quedé y ahora solo pienso en aportar mi granito de arena en el Cali”.

A pesar de todos estos problemas en su arranque, ‘El chino’ Sandoval poco a poco se ha ganado el aprecio y la admiración los hinchas. Dayro podría ser una buena dupla para golear junto a Sandoval.