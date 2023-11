Alejandro Restrepo reveló las razones de su salida del Pereira y dio pistas del nuevo equipo que podría dirigir

Hace unos días tras la fecha 20 de la Liga BetPlay en las que Deportivo Pereira no consiguió meterse a los cuadrangulares, por medio de sus redes sociales, comunicaron la salida de Alejandro Restrepo. La renuncia del DT causó muchas sensaciones en los hinchas, pues para muchos seguidores del equipo es de los mejores entrenadores que ha tenido el club, con logros como su primer título de la Liga BetPlay y su participación de la Copa Libertadores en donde alcanzó los cuartos de final.

En una entrevista de Antena2 el DT reveló las razones que lo llevaron a no renovar contrato con el equipo ‘matecaña’ y lo que será su futuro en el fútbol colombiano, pues los rumores indican que tiene propuestas del Junior de Barranquilla, equipo que por el momento se siente disgustado con su actual DT.

¿Qué pasó con Restrepo en el Pereira?

Según lo indicó en la entrevista, Alejandro Restrepo no presentó una renuncia al equipo, por lo que su salida se debió al término del contrato y a la no renovación del mismo. Restrepo afirmó: “Hubo opciones en la mitad del año y cuando ganamos el título. Nuestro contrato inicialmente iba hasta mitad del año 2023 y ahora no es una renuncia, les manifesté a los directivos la no renovación porque decidimos como cuerpo técnico tomarnos un espacio corto para tomar la mejor decisión de dar nuestro próximo paso”.

Además, Restrepo aseguró que por el momento no tiene pensando unirse a ningún equipo y que los rumores que rondan no son ciertos: “Por el momento estoy tomando unos días de descanso, una pausa, mirando hacia el futuro para ver donde continuar con el proyecto. Lo del Junior hasta ahora son rumores, siempre he sido respetuoso con los equipos, especialmente aquellos que tiene DT”.

A pesar de que en el momento está en pausa, Restrepo aseguró que aunque no tiene conversaciones sobre la mesa ya está en sondeos, “en el exterior hay sondeos, peror no conversaciones directas con clubes. No hay ninguna conversación, ni preacuerdo con algún equipo”.