Germán Cano celebra los 110 años de Medellín por lo alto, le quiere dar un gran regalo a la hinchada

Independiente Medellín está cumpliendo 110 años de historia en el fútbol profesional colombiano y para celebrar está organizando un juego conmemorativo que reúne a varios de los ídolos que ha tenido a lo largo de los años el club, una de las figuras más reconocidas, Germán Cano.

El delantero argentino aterrizó en Colombia después de una exitosa temporada con el Fluminense de Brasil,y compartió con los medios los recuerdos que guarda de Independiente Medellín y del proceso fallido de su nacionalización para poder vestir la ‘tricolor’.

¿Qué le quiere dar Cano a Medellín?

Cano habló de las posibilidades que tiene dentro de Medellín y de las probabilidades de su regreso: “si llega alguna oferta de otro equipo diría que no, soy fiel a mi palabra, lo que dije años atrás. Si vuelvo a Colombia, volvería al DIM, si ellos me reciben, me encantaría poder terminar mi carrera allá. No depende de mí, sino de la situación del club, de cómo está todo”. Incluso, el jugador mencionó levantar la Copa Libertadores con el ‘poderoso’ de la montaña.

🔵🔴🏆¡El goleador historico de Medellín, Germán Cano, habló de un posible regreso a Colombia y cuál título le gustaría ganar con conjunto 'Poderoso'! pic.twitter.com/5D5FHcIQ5r — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 14, 2023

Además, habló de su proceso fallido de nacionalización, y dio las razones por las que no pudo jugar en la Selección Colombia, “lo que pasa es que no llegué a estar el tiempo necesario que me pedía migración para poder cumplir esos dos años que obligatoriamente me pedía, estuve un año y medio en el 2018 y salió la oportunidad de venirme a Brasil y no pude cumplir esos dos años. Estaba haciendo todos los trámites para poder nacionalizarme, pero no se dio”.

🎥El goleador argentino Germán Ezequiel Cano, hará parte de la celebración de los 110 años de historia del Medellín. pic.twitter.com/I2TSfMMNnI — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 14, 2023

Por último, el futbolista habló de su agradecimiento con Colombia, pues para él fue el país en el que vio crecer su carrera y lo acogió en su proceso de formación profesional.