“Da pena”: Vélez le reprochó la convocatoria a Lorenzo y exige la presencia de jugadores de la liga local

La Selección Colombia está cerca de jugar sus últimas fechas de eliminatoria del año y las convocatorias que ha propuesto Néstor Lorenzo han causado controversia, pues para muchos no son el equipo que puede sacar a Colombia de los empates y vencer a Brasil.

Carlos Antonio Vélez habló del proceso que lleva la Selección Colombia y los jugadores que forman parte de la convocatoria, Vélez resaltó varios de los errores que impiden que Colombia lleve un proceso completo para su crecimiento futbolístico.

Las declaraciones de Vélez

Vélez se refirió a los procesos que ha llevado la selección nacional en sus divisiones sub-17 y sub-20 y aseguró que pese a lo que se dice, no hay procesos fijos de la Selección Colombia: “no hay procesos, eso no existe en Colombia, aquí existen unas islas y cada una funciona de manera independiente, no les dan bola a los demás procesos. ¿No se dan cuenta de que el ascenso a la selección de Mayores es graneadito?, no miran a la liga colombiana, tienen un desprecio por la liga nacional, no la miran. Si tuvieran uno o dos arqueros afuera, o si Ospina estuviera aliviado, no estaría Montero, no estaría Mier”

Vélez arremetió contra Néstor Lorenzo y el asistente técnico Luis Amarando Perea, diciendo, “el fastidio que le tienen a la liga colombiana, no les importa, no les interesa, no llaman nada. Si usted mira de la selección Sub-20 si hay uno no hay dos, ¿de qué proceso estamos hablando? No lo hay, esto solo lo puede terminar la Federación, para que se convierta en un proceso, da pena ver como los demás suman y suman, los jugadores se pudren de esperar”.

Los próximos partidos de la Selección Colombia

El 16 de noviembre Colombia se enfrentará a Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, su segundo juego será el 21 de noviembre contra Paraguay, esta vez de visitantes.

El calendario de las Eliminatorias se va a retomar el 5 de septiembre del 2024, con Colombia contra Perú y el 10 de septiembre, Colombia contra Argentina en Barranquilla.