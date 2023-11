A Lucas González le están haciendo ‘bullying’ porque usó a la “virgen” para explicar la derrota del América

Lucas González fue el hazmerreír por su insólito análisis del partido América vs. Medellín, por la Fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2-2023. En una charla con la prensa, González saco a relucir sus estadísticas para demostrar que, a pesar de la dura derrota, el ‘Escarlata’ no jugó tan mal como muchos piensan.

Luego de la dura derrota contra el Medellín en el Pascual Guerrero, Lucas González atendió a los medios en una rueda de prensa. El entrenador del América analizó el partido y sus declaraciones llamaron la atención. Según Lucas, al Medellín se le apareció la virgen en los dos penales que recibió a su favor, los cuales terminaron en los dos goles de Edwuin Cetré. Además, el DT aseguró que, de no haber sido por los penales, que fueron “regalos” del ‘Escarlata’, el resultado habría sido muy diferente.

“Se les apareció la virgen porque les dimos dos regalos en dos jugadas que tenemos perfectamente controladas, y son dos penaltis que ellos logran marcar”, Lucas González

“Se les apareció la virgen, les dimos dos regalos”



A mi, personalmente, siempre me han parecido de valor las RDP con Lucas: Conceptos, táctica, fútbol.



Pero lo de hoy es arrogancia, no reconocer el error y desmeritar al rival. 0 autocritica. pic.twitter.com/fOTTPT2G0L — Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) November 13, 2023

Las declaraciones de Lucas González no tardaron en dar de qué hablar, ya que hinchas del Medellín las consideraron una ofensa. Además, diferentes periodistas señalaron que las palabras de Lucas no tiene autocrítica y por eso no son las más adecuadas.

Le salió reemplazo a Juan Daniel Oviedo para dirigir el DANE: https://t.co/iXuiAXmnZb — Alex ⭐16⭐ 🎄🎁 (@SirAlexMillos) November 13, 2023

¿Cuándo es el próximo partido del América?

Tras la derrota contra el Medellín en la Fecha 1 de los cuadrangulares, el América tendrá que prepararse para enfrentar a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá. El partido entre ‘Millos’ y la ‘Mecha’ será el próximo 19 de noviembre de 2023 a las 4:00 pm.

