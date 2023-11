Carlos Antonio Vélez le dijo ‘de todo’ a la ministra del Deporte por su escándalo en los Juegos Nacionales

Carlos Antonio Vélez estalló por la polémica de la ministra del Deporte en la inauguración de los Juegos Nacionales

Recientemente, se llevó a cabo la inauguración de los XXII Juegos Deportivos Nacionales. Astrid Ramírez, la actual ministra del Deporte, fue la encargada de dar el discurso inaugural y justamente por eso estalló una enorme polémica. Desde que empezó su intervención, Astrid estaba evidentemente nerviosa, pero lo que más llamó la atención fue la dificultad con la que pronunciaba cada palabra que iba leyendo.

Debido a esto, en las redes sociales aseguraron que ella estaba borracho o en algún estado de alteración. Sin embargo, desde el ministerio del Deporte y otros sectores del Gobierno Nacional, aseguraron que ella solo estaba nerviosa y descartaron la posibilidad de que estuviera en estado de embriaguez.

El mensaje de Carlos Antonio Vélez sobre la ministra del Deporte.

A pesar de las explicaciones que se dieron desde el Gobierno, los opositores no le perdonaron a la ministra del Deporte su papelón en la inauguración de los Juegos Nacionales. Uno de los cometarios más ácidos fue el de Carlos Antonio Vélez, quien dejó claro que es inaceptable que un funcionario del Gobierno no tenga la capacidad de dar un discurso público, bien sea por nervios o porque no están su sano juicio.

“Una autoridad, y más si le habla a los deportistas o los regenta, debe tener cuidado con las normas. ¡No es buen ejemplo no saber leer, leer mal, con la lengua trabada, carente de una dicción normal o en sospechoso estado de sano juicio… cualquiera vale! ¡Es lo que hay! ¡Vivan los juegos Nacionales!”, Carlos Antonio Vélez

